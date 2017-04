Annelinna gümnaasiumis lapsi sõimanud Jean on õpetaja, keda õpilased hindasid

Tartu Annelinna gümnaasiumis õpivad venekeelsete perede lapsed. Eesti keele ja kehalise kasvatuse õpetaja Jean Prokošin tuli lapsepuhkusel õpetajat asendama aasta tagasi. Seesama Tartu 13. keskkool oli koht, kus Prokošin 20 aastat tagasi, Tallinna pedagoogikaülikooli lõpetanuna tööle asus. Õpetajate Lehe tervituste lehekülg noortele õpetajatele kirjutas ta nime toona Žann. Vene keeles on kõik lihtne – Жан.

Debiilikud, poolearulised, värdjad

Märtsi lõpus otsib lapsevanem Jelena Isopesko ühes Facebooki grupis abi. Tal on salvestus 4. klassi eesti keele tunnist. 48 minutit, õpetaja Prokošin ei ütle mitte ühtki eestikeelset sõna! Manitsused, ohtralt sõimu, sihtmärgiks nii klassis istuvad lapsed kui ka nende vanemad. Debiilikud, poolearulised, värdjad – eesti keel on liiga kasin, et kõlanu nüansse edasi anda. Et õpetaja oli ennegi tundides räusanud, lasi ema lapsel seda salvestada.