Anne Metsis: hoidku jumal, et Vikerraadio „Patuse poole“ lainele ei laskuks

Metsis on ajakirja Eesti Naine moetoimetaja. Haapsalus Evald Okase muuseumis on kuni 9. septembrini avatud Anne Metsise moejoonistuste ja nukkude installatsioon „Veenused & Beach Babed“.



VIKERRAADIO

Minu igapäevane kaaslane. Kõik need mõnusad muusikasaated, mille saatel oma näituse pilte joonistasin – „Kauamängiv“, „Aeg peatub“, „Korraks vaid“, „Stuudios on Andres Oja“, „Öömuusika“. Mõnus ja parajalt üldrahvalik. Hoidku vaid, et nad rahvalikkuse nimel „Patuse poole“ lainele ei laskuks!