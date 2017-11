Anne Mere - mitte lihakombinaadi raudne leedi, vaid "soe, sõbralik, tundlik"

„Tundes Anne Meret, olen kindel, et kui see sõltuks ainult temast, oleks palga­asi juba ära lahendatud!“ ütleb Ekspressile Teet Soorm, kes juhtis HKSCan Estoniat enne Meret. „Surve Eesti tööinimeste palku mitte tõsta tuleb ilmselt Soomest,“ teab Soorm ja lisab, et „Mere on selles asjas natuke nagu marionett“.

Ekspress kohtub Merega 16. novembri hommikul. Mere jõudis just päev varem tagasi Soomest, emafirma peakorterist. Kell oli kümme õhtul, väljas oli pime ja tuuline novembriöö, aga Mere pani oma Viimsi kodus dressid selga ja läks jooksma, kaasas retriiver. Mere teine koer, vana taks, jäi koos kahe kassiga koju.

Mere jätab leebe ja pehme inimese mulje. Kui ta räägib oma 15aastasest kassist, keda tuleb loomaarstilt loomaarstile sõidutada, helgivad ta silmis pisarad.