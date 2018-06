Anett Kontaveit lootis, et treener siiski ei lähe ära

Anett Kontaveidi telefon oli ilmselt punane, kui tuli välja, et tema koostöö treener Glenn Schaapiga katkes. Pakkumisi oli kindlasti palju. Kõik näevad, kui hästi Anett praegu mängib. Ja kui ta esikümnesse tõuseb, on uuel treeneril hea öelda, et näe, minu õpilane! Kuigi uus treener pole nii palju panustanud kui Glenn Schaap. Nii arutab spordiajakirjanik Jaan ­Martinson, kes äsja Prantsuse lahtistelt saabus.

Reedel, 1. juunil ei tea me treenerivahetusest veel midagi.

Laual on kast kuuma suitsulesta. Kook läheb ahju, saun pannakse hakkama.

Õlut, kohvi, vett?

Ekspress istub pehmel diivanil Eesti tenniseliidu projektijuhi Riho Kalluse juures.

Grupp tennisesõpru on seadnud ennast teleka ette Aneti ja Kvitová mängu vaatama.

Siis tõmbab prantsuse staar Gaël Monfils väljakul pea õlgade vahele ja Pariisis algab vihmasadu. Meeste mäng lükkub edasi, samuti Kontaveidi ja Kvitová matš.

Keegi ei tea, et Anett on selleks ajaks vallandanud hollandlasest treeneri Glenn Schaapi, kes ta esikümnesse pidi viima.

Konflikt Aneti ja treener Glenn Schaapi vahel on juba varasemast ajast hõõgunud.