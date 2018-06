Anett Kontaveidi treeneri tarkused: mängijat ei tohi ära hellitada, perega tuleb hoida distantsi

Eesti tennise esinumbri Anett Kontaveidi maailma paremiku hulka aidanud hollandlasest treener Glenn Schaap pole aldis meediaga suhtlema. Kuid 2007. aastal peeti Hollandis Alkmaaris tenniseseminar, kus Schaap rääkis kuulajatele avameelselt oma treenerifilosoofiast ja Ida-Euroopa mängijate õpetamise headest ja halbadest külgedest. Toona oli ta lõpetanud koostöö ühe Venemaa tennisetipu Nadja Petrovaga ja treenis järgmist ehk Dinara Safinat. Samuti on tema õpilaste hulka kuunud Magdalena Maleeva, Mirjana Lucic, Jelena Dokic jt.

Järgnevalt kokkuvõte Schaapi ettekandest, mis ilmus 2007. aastal tenniseportaalis toptennis.nl.

"Holland on suur spordiriik, meil on spordi vastu kirg. Olen ise spordi valinud ja minu keskkond täielikult toetab seda. Paraku oleme meie, hollandlased, ka uskumatult hellitatud rahvas. See tapab tippsporti. Olen nüüdseks viimase üheksa aasta vältel töötanud venelastega. Nende mentaliteeti ei saa meie omaga võrrelda."

"Hollandlaste kui lääne inimeste keskendumisvõime hajub. Ida-Euroopa riikide tütarlastel on palju kõvem iseloom. See ongi väga raske ala, selleks peab valmis olema. Nõuan sportlastelt kõikide segavate tegurite kõrvale jätmist. (Nadja) Petrova oli aastaid tipus, kuid lasi pärast edu ja raha saabumist ohjest lahti."

"Koostöö venelastega põhjustab ka raskusi. Nad on avatud ja ausad, kuid väga isekad. Nad kasvasid üles vaesuses. Nad eelistavad pigem surra kui et midagi niisama ära annavad."