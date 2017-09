Andres Maimik: “Mulle õudselt meeldib negatiivselt mõelda.”

Tahad sa sellest rääkida?

Mhh. Huvitav algusküsimus... Ma kindlasti räägiks, aga järsku sa saad kuidagi juhtida, et mis see lähtepunkt on. Ma ise mõtlesin, et järsku võiksime rääkida näiteks psühhoteraapia kujutamisest ekraanil.

See on sinu valida. Räägi sellest, mis sulle pähe tuleb.

Ee... (vaikus). Kuskilt võiks nagu tõukuda.

Tõuku oma alateadvusest.

Alateadvusest? Hakata keset ­päeva alateadvuses urgitsema, see on päris kõva lätakas...