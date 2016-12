Andres Maimik: Igale kilplasele oma reaalsus!*

Lõppeva aasta üheks suurimaks kõneaineks on olnud post-tõe levik ühiskonnas

4. detsembril 2016 sisenes Põhja-Carolina mees Edgar Maddison Welch populaarsesse Washingtoni pitsarestorani Comet Ping Pong ning tulistas ründerelvast AR15 mitu lasku. Ta väitis, et on tulnud omal käel uurima netivõrgustikes levivat uudist, et söögikoha keldris vägistatakse lapsi. Teooria oli pääsenud vohama sotsiaalvõrgustikus ­Reddit ning üles korjatud parempoolsete konspiratsioonisaitide Infowars ja Conservative Daily Post poolt. Harrastusdetektiivid olid meilidest lahti muukinud koodnimesid rüvedatele tegudele ja satanistlikele riitustele, eri konspiratsiooniteoreetikud veeretasid lumepalli järjest suuremaks, lisades sotsiaalvõrgustikest tõmmatud söögikoha klientide perepilte kui tõestusmaterjali ohvritest. Rünnaku käigus aga selgus, et restoranil puudub üleüldsegi kelder, ning Welch andis lõpuks alla, ütlemata samas lahti teda tegutsema ajendanud konspiratsiooniteooriast.