Andrei Zarenkov: Eesti tolliametnikud tahtsid minu surma

End Eesti juhtivaks antifašistiks tituleeriv Andrei Zarenkov (Maardu rahvamaja eksjuht, kes jäi kolm aastat tagasi vahele pistise võtmise ja rahvamaja tagant virutamisega) süüdistab Eesti piirivalvureid katses teda tappa.

Moskva rahastavale propagandakanalile Baltnews antud intervjuus kirjeldab Zarenkov hiljutist juhtumit Tallinna lennujaamas. Moskva-Riia-Tallinn lennult saabunud Zarenkov peeti lennujaamas kinni turva- ja tollikontrolliks.

Kontrolli käigus hakkas Zarenkovil paha, vererõhk tõusis, süda puperdas. Ta ütles ametnikule, et see võtaks Zarenkovi kohvrist vajalikud rohud ning annaks need talle.