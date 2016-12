ANDREI HVOSTOVI KOMMENTAAR SÜÜRIAST: Assadi juures vahetati viisakusi, aeti mulli ja patsutati õlale

Maailmas on paralleelselt mitu reaalsust. Üks on praegu siin Lähis-Idas ja teine on Facebookis, mille kaudu osa Eesti meediaväljaandeid õngitseb uudiseid Yana Toomi reisi kohta Süüriasse.

Ma räägin sellest naljast tagasi tulles pikemalt, aga praegu tahan mainida vaid seda, et mu meelest on veidi koomiline kirjutada ühe käega "tõejärgse ühiskonna" mullistustest ja teise käega võtta Hvostovi Facebookist neidsamasid mulle ja hakata neid mõnuga suureks puhuma. Yana Toom tuleb peatselt koju ja seletab ise, mida ta seal Süürias tegi. Mina ei ole tema pressiesindaja, ma olen Eesti Ekspressi ajakirjanik, kes läks enda arvates Süüriasse selleks, et vaadata, mismoodi näeb välja tulevik. Konkreetselt selline tulevik, mida kehastab praegu Aleppo. Sain tillist. Meid ei viidud täna sellesse "Lähis-Ida Stalingradi", sest öeldi, et see on kuradima ohtlik. Loe veel: Share Tweet