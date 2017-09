Anastassia Kovalenko tahaks saada nais-Ossinovskiks

25aastane jurist ja motosportlane Anastassia Kovalenko on Lasnamäel sotside nimekirja teine number, aga tema ambitsioonid poliitikas ulatuvad palju-palju kaugemale.

„Kui keegi kutsuks mind nais-Ossinovskiks, võtaksin seda suure komplimendina,“ ütles Kovalenko eelmisel reedel sotsiaaldemokraatide kontoris.

„Ma olengi naisversioon temast ehk poliitikust, kes kõnetab kahte rahvusrühma, omab kahte magistrikraadi ning kellel on oma kindlad ideed,“ põhjendab ta.

Võimekas mitmel rindel

Kovalenkot on kogu elu pandud olukordadesse, kuhu harilik venekeelses keskkonnas üles kasvanud Eesti laps ei satu. Ta käis eestikeelses lasteaias, aga pärast esimest klassi põhiliselt venekeelses Tallinna Humanitaargümnaasiumis läks üle Prantsuse lütseumi. Selleks tuli teha sisseastumiskatsed, mille järel ütles lütseumi direktor ­Lauri Leesi avaaktusel: „Kui keegi ütleb, et katsed on eesti keelt emakeelena mitteõppivatele lastele liiga rasked, siis võtku õppust Anastassiast.“