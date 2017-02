Ameerikat juhib loominguline hull

Ekstsentrilisele Donald Trumpile annab nõu mees, kelle eeskujude hulgas on Marcus Aurelius.

Ühendriikide presidendi lähim nõuandja (skandaalne, üllatav, piire purustav jne) Stephen Kevin Bannon (63) on pälvinud võrdluse paljude kas kurikuulsate või millegi poolest pahaendeliste tegelastega. Ühendriikide endine suursaadik Moskvas kirjutas oma blogis, püüdes anda venelastele mingi mõõtkava, et Bannon on ameeriklastele umbes nagu venelastele on Aleksandr Dugin. Väite tõesus jääb saadik McFauli hingele. Sarnasust on vahest niipalju, et mõlemad mehed on omamoodi revolutsionäärid.

Ütleb otse välja

Vaadates Bannoni tehtud dokumentaalfilme, tuleb minul ette hoopiski noor Aleksandr Nevzorov või siis praegune Rosnefti aseesimees ­Mihhail Leontjev, kui ta veel töötas telepublitsistina, juhtides autorisaadet „Odnako“.