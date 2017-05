Ameerika matrjoška

Esimene kest

Vahel tundub, et mõni inimene on täiuslik.

Jared Kushner, näiteks. Pikk ja sihvakas mees, kellel on kõik olemas. Alati laitmatu ülikond. Sile ja keskendunud nägu. Väljapeetud maneerid. Harvardi ja New Yorgi ülikooli haridus. Miljarditesse dollaritesse ulatuv äriimpeerium. Pilvelõhkuja maailma kõige kallimal äritänaval, New Yorgi Viiendal avenüül. Kümned tuhanded üürikorterid. Oma ajaleht.