Ameerika jumalad, sina, mina ja keegi Richard

Oivaline stsenaarium, huvitav sündmustik, suurepärased näitlejatööd ning kõigele lisaks veel ohtralt alasti kehasid, vägivalda ja verd. Rohkem verd kui ükskõik millises Quentin Tarantino filmis, sõna otseses mõttes kõikjal. Arvustuste põhjal olid mu ootused tõeliselt kõrged, olin valmis nautima Amazon Prime’i seriaali „Ameerika jumalad“ ning valima seda üheks oma 2017. aasta meelistelesaateks. Olin lausa nii valmis, et otsustasin hakata Amazon Prime’i kliendiks üksnes selle seriaali pärast.

Vaatasin esimest, teist ja kolmandat osa. Tõesti, „Ameerika jumalate“ visuaalne keel oli lummav, kuid millegipärast ei jõudnud ei stoori ega karakterid kuidagi kohale. Ma lihtsalt ei nautinud seda seriaali. Aga kuna ma olin kliendiks hakkamise eest maksnud 2,99 eurot, ei tahtnud ma seda raha kaotada ja sundisin end ikka vaatama. Küll ainult kolm eurot, isegi vähem, aga ikkagi...

Ma vaatasin sarja, ja see ei meeldinud mulle. Kuni mulle meenus, et olin selle eest juba maksnud. Ja ma vaatasin seda üha edasi. See ei hakanud mulle ikka meeldima. Proovisin uuesti. Endiselt ei meeldinud.

Iga kord, kui ütlesin endale „Küllalt! Ma ei vaata seda rohkem!“, ütlesin endale ka „Aga ma ju maksin selle eest!“. Ja nii ma muudkui vaatasin „Ameerika jumalaid“, ehkki see ei meeldinud mulle, kuni esimese (ja ainsa) hooaja lõpuni.