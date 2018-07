Kasahstani endises pealinnas Almatõs leidub palju reisibüroosid, mis tegelevad puhkusereiside korraldamisega naaberriiki Kõrgõzstani. Kui vaadata maakaarti, siis miks ei peaks see nii olema. Almatõ nimelt asub väga lähedal naaberriigi piirile ja vaid üks suurem mäekuru eraldab Kasahstani suurimat linna naaberriigi pealinnast Biškekist. Tõeliseks tõmbenumbriks metropoli Almatõ elanikele pole aga siiski mitte naabrite pealinn, vaid mägijärv Õsõk-Köl. Lausa kadestatakse, et naaberriigis Kõrgõzstanis on olemas selline imeline järv, kus nii hästi puhata saab.