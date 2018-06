Allilmaliidri võitlus trellide taga: Viru vangla püüab murda Assar Pauluse autoriteeti

Teisipäeval, 28. veebruaril 2017 koostatakse Viru Vanglas käskkiri, et Assar Paulus (55) peab hakkama tööle koristajana, peenema nimega „finants- ja majandustööde majandustööde abitöölisena“.

Paulus keeldub.

Vangla juhtkond aimab või isegi ootab seda. Käsu täitmata jätmine annab vangla direktsioonile võimaluse oma jõudu näidata.

Paulus määratakse allumatuse eest seitsmeks päevaks kartserisse.

Järgmisel päeval keeldub ta taas koristamisest. Seitsmeks päevaks kartserisse!

Kolmandal päeval kordub sama. Kokku 21 päeva kartseris.

1075 vangile mõeldud Viru vangla laiub Jõhvi külje all 16 hektaril. See on ainus türm Eestis, kus asub tugevdatud järelevalvega osakond. Tavapärasest kõvemate turvameetmete tõttu kutsutakse seda üksust ameerikapärase hüüdnimega supermax. Tolles osakonnas hoitakse kinni eriti ohtlikke süüdimõistetuid. Ka Paulust ja tema organisatsiooni liikmeid.

Supermax’is elavad vangid kahekohalistes kambrites. Kartseris viibivad aga üksinda. Öösel võivad nad küll tavapäraselt magada, kuid hommikul tuleb voodivarustus ära anda, valvur tõstab lavatsi üles ja lukustab terveks päevaks seina külge. Kartseris saab lugeda üksnes usukirjandust – selleks annab kaplan pühakirja. Riideid tohib vahetada korra nädalas. Suhelda saab ainult advokaadiga. Ei mingeid pakke ega oste vangla poest.

Kartser on mõeldud ka kõige tugevamate isiksuste alistamiseks.