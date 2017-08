Allikates ja kaevudes leidub taimemürke

Mesilasperede massilist suremist on Ameerikas nähtud juba aastakümneid.

Jah. Meil arvati, et ei juhtu midagi. Paraku on see nüüd ka siia jõudnud.

Põllumajandusmürkide kasutamine on viimastel aastatel Eestis kolmekordistunud.

See on tunduvalt suurenenud, ka põlluala on läinud suuremaks.

Kas põlluala on samavõrra suurenenud?

Kindlasti mitte.

See tähendab, mürgitatakse rohkem?

Tootja saab toetusi. Samas tahab ta olla kindel, et ta saab head saaki. Kuigi meil peaks olema integreeritud tõrje – tõrjume kedagi või midagi siis, kui selleks on vajadus.