Allar Tankler: Meie, kes me oleme taevas

Riiklikest tseremooniatest kirikus loobunud president Kersti Kaljulaid kehastab hästi fenomeni, kus sotsiaalmeedia („mida ma muide väga palju loen,“ – Maaleht, 15.12) võtab üle mitmed seni religiooni ja kiriku poolt kantud funktsioonid ja omadused ühiskonnas.

Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel, lubab Jumal Matteuse evangeeliumis. Mis siis veel, kui ühel platvormil saavad kokku tuhanded. Küsimus on vaid, mille nimel nad sinna kogunenud on, mis nende jumal on. Vaadates kasvõi arutelu viimase perevägivallaskandaali üle, ei jää kahtlust, et just seal luuakse moodsaid moraalinorme ja järgitakse nende täitmist. Pruugib tänapäeval vaid tähel Twitteris süttida, kui loetud minutitega on kolmkümmend uue Õhtumaa tarka kohal, et oma kaks senti kinkida.