Hans H. Luik on tundnud muret, et näeb aina vähem inimesi, keda võiks nimetada alfaisasteks. Et ei jätku mehi, kes on valmis pikki tunde töötama, andma endast kõik, et olla oma tööandjale truu ja piisavalt julge, et võtta äri üle. Selline on arusaam ideaalsest ehk alfamehest. Alfaisaste eest seisab kindla kaljuna ka Priit Pullerits. Mihkel Raud nimetab uue põlvkonna mehi otsesõnu mökudeks ja pehmodeks ehk alfaisaste vastanditeks.