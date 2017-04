Kummipaadiga 1984. aastal Nõukogude Liidust üle Soome lahe läände põgenenud Alex ­Lepajõe ja tema kolm sõpra sooritasid kangelasteo, millest „miljonid Nõukogudemaal unistavad, tuhanded tõsiselt kaaluvad, sajad üritavad ja vaid üksikud õnnestuvad“, nagu raamatu tagakaanel on kirjutatud. Sellest ja järgnenud sündmustest räägib Lepajõe äsja ilmunud raamat „Põgenemine“. Et pealkirjale on lisatud märkus „I osa“, siis on ­oodata ka tema seikluste järge.

Väga keeruline on tänasel päeval teksti vormis edasi anda nõukogude elu lohutut tegelikkust ja seda paradoksi, et ka siis elasid inimesed enam-vähem nagu inimesed ikka, ehkki Tenerifele nad puhkusele ei pääsenud.