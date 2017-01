Ajastu ikooni lahkumine

Me ei tea Obama poliitilise pärandi kestust, kuid tema kui kultuurilise märgi tähendus on väljaspool kahtlust.

oli presidendiks saades 47aastane, mis tähendab Ameerika standardite järgi noort meest selles ametis (vannutatakse presidendiks 70aastasena, mis teeb temast eakaima presidendi). Nooruslikkus oligi Obama n-ö firmamärk, kuigi teise ametiaja jooksul võis tähele panna, kuidas ta juuksed läksid kiiresti halliks ning näojoontesse ilmus vanainimeselikku kibestumist. Aga ta jääb inimeste mälestustesse noore ning sportliku presidendina, kelle valimiskampaania tunnuslause Yes We Can võinuks sama hästi sobida olümpiamängudele suunduva rahvusvõistkonna dressidele.