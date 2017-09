Ajakirjanik Pendli-Urmase seansil: „Sul on õitsengujoon täiesti olemas!“

Ühes intervjuus on Urmas Sõõrumaa öelnud, et „hingega loodud asjadel on nende liidriga sarnane maagiline ruut“. Näiteks tema turvafirma ESS ja ta ise, Merko ja Toomas Annus. Küsimus selle kohta viis ootamatult täiesti tasuta esoteerikaseansini.

„Kas Edgaril on ka maagiline ruut?“ uurin.

„Ta on jalgadega maa peal, tal on tahtejõudu ja loogikat, tal on õitsengujoon!“ ütleb Sõõrumaa. „Õitsengujoon on see, et sa võid kodus haige olla, kuid sinust ikka kirjutatakse. Sa võid istuda saali nurgas, kuid sinu poole läheb ikkagi kaamerate tähelepanu. Õitsengujoonega inimesed säravad seltskonnas kergesti, ütlevad tooste, räägivad anekdoote. Kuid ei pruugi seda teha: näiteks kadunud Aadu Luukas rääkis väga vaikselt, aga terve saal kuulas. Teine võib kisada saali ees, vehkida – ja keegi ei kuula.“

„Kus see joon on?“