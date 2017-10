Aitäh, riik ei vaja teid enam!

Liivi Noormägi juhtis 16 aastat Jõgeval kriminaalhooldusosakonda. Kolm aastat tagasi kaotati see ära. Noormägi sai koondamisteate – Eesti riik tema teeneid enam ei vaja.

Sotsiaaltöö magistrikraadiga Noormägi astus uksest välja. Töötu.

See ei kestnud kaua. Ta kandideeris maavalitsuse sotsiaalosakonda nõuniku kohale, sai taas riigiametis tööd ning on nüüdseks selles ametis olnud kolm aastat. On kandnud hoolt selle eest, et info liiguks ja kõikides valdades oleks sotsiaalteenused samal tasemel kättesaadavad, on kutsunud kokku sotsiaaltöötajaid ja lastekaitsespetsialiste.

Septembri lõpus sai ta jälle koondamisteate: riik vajab tema teeneid vaid selle aasta lõpuni. Pärast seda panevad maavalitsused kõikjal üle Eesti uksed kinni.

Suur osa Eesti maavalitsustes töötanud ligi 450 inimesest leiab end tööturu vabadel vetel hulpimas.