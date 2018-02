Air Balticu juht Martin Gauss: Minu arusaam on, et raha lihtsalt pumbati Estonian Airi ilma mingi plaanita

Te lendate Riia ja oma Münchenis asuva kodu vahel korra nädalas?

Tavaliselt ühe korra nädalas, kuid kui vaja, siis sagedamini. Vahel lendan ringiratast, näiteks München-Brüssel-Riia-München. Ma lendan palju. Kui juhtida lennukompaniid, millel on peaaegu 70 sihtpunkti, tulebki palju lennata.

Ka Estonian Air armastas palgata endale välismaalastest tegevjuhte. Kas Baltikumist on lennukompaniile juhi leidmine võimatu?

Ma ei tea, aga lennunduses palgatakse tavaliselt selle ala kogemusega inimesi. Ja rahvus... Me elame ju Euroopas. Kui me elaks USAs, ei tekitaks kellelgi küsimusi, kui inimene Floridast töötab näiteks New Yorgis või Los Angeleses.

Ma olen sakslane, kes töötab Lätis, ja tunnen end eurooplasena. Juhin Euroopa lennukompaniid ja aktsionärid (Air Baltic kuulub 80% ulatuses Läti riigile ja 20% ulatuses taanlasele Lars Thuesenile – K. K.) otsustasid kuue aasta eest palgata mind.

Kas Thuesen kaotab praegu raha või on Air Baltic olnud tulus investeering?

Ma arvan, et see on olnud väga hea investeering. Air Baltic pole viimastel aastatel sugugi raha kaotanud.