Aiavõhiku märkmed

Mis kirjanik mina, mees, ikka nii väga olen.

Kolm-pool üsna kõhetut raamatukest, neistki kaks kokakad.

Kõlbab mu kohta murdeline kirä­tsura küll. Või, kui sobib, kirja­mees, tindisolkija, edasi läheks juba vängeks ja ammu antud lubadus mitte kasutada neid karvasemat sorti sõnu.

Aed on mul küll.

Täpsemalt on see küll lugupeetud naisetüki oma. Mina olen siin niisama.

Ja tunnistan suurema häbita, et ega ma aiaga muud teha oska, kui selles ringi konnata ja vaadata. Mõnus. Nagu eelmainitud naisterahvas targasti ütleb, suvel on meie elutuba pea 800 ruutmeetrit. Peaaegu, sest igal pool kasvab ju midagi.

Just nimelt midagi, sest ega mina tea, mis iileksid või jorjenid need on.