Aiad – ärge uskuge haipi!

Aiad on kummalised paigad. Mulle näib, et mulle on terve elu püütud selgeks teha aedade olulisust. Mina pole pihta saanud.

Ilmselt on asi selles, et mind ei huvita loodus. Kõlab nagu päris radikaalne, et mitte öelda eluvaenulik väide, aga ma ei mõtle seda üldse nii. Mulle iseenesest aiad meeldivad ja loodus on üldse lõputult huvitav, aga mind ei köida ei aiatööd ega looduse uurimine. Võin rahumeeli aias vedeleda, kui ilm on soe ja tuul ei puhu liiga kõvasti, aga üldiselt eelis­tan loodust vaadata läbi kinnise akna.