Ahto Lobjakas: Mulle meeldib kommunismi idee, aga mitte selle rakendamine

Raadio 2 saate „Olukorrast riigis“ kommentaarium on täis Ahto Lobjakat solvavaid kommentaare. Rünnatakse tema analüüsioskust, teemade käsitlust, pädevust, manipuleeritakse tema perekonnanime kirjaviisiga.

Kui ta midagi arvab ja kirjutab, saadab seda valdavalt pahameel ja mõne julgema isiku sõnavõtt. Alles hiljuti algatas Lobjakas tulise arvamuste vahetuse, kui kirjutas Postimehes kolumni, milles kaitses justkui Oudekki ­Loonet ja Eestis vihatud kommunistlikke vaateid. Sellist asja, mis järgnes, suudavad Eestis käima tõmmata vähesed.

Lobjakas väitis, et kommunism pole sama hull kui natsism. Sellele vastas Mihhail Lotman. Mõlemad kostitasid lugejaid tõendite ja argumentidega ja targemaks said needki, kes kommunismi oma nahal kogenud pole või haridusteel sellele tähelepanu ei pööranud. Lugejatel tekkis küsimus, kas Lobjakas on tõesti kommunist.

„Muidugi ei ole ma kommunismi pooldaja, ma olen klassikaline liberaal,“ hindab ta end ise.