Ahistamisskandaal Tartu ülikoolis: seksvideo, sõimukirjad ja tapmisähvardused

Fotomontaaž

Salaja hotellis filmitud seksivideo, tapmisähvardused, sadu lehekülgi räiget sõimu. Abielus meesõppejõu kõrvalsuhtest noore naisdoktorandiga sai mõlema jaoks košmaar. Sama lugu on viimase nädala jooksul kajastanud Eesti Päevaleht, kuid nüüd on selgunud, et toimunu asjalood on keerulisemad, kui seni näis.