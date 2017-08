Ahelsuitsetajate mõju Eesti noortele. Pärnu näide

Neljapäevast pühapäevani vallutavad Pärnu ranna noorte hordid, et nautida elektroonilise tantsumuusika (EDM) suurkujude esinemist.

Kuigi tümakaüritusel esinevad sellised tähed nagu Martin ­Garrix (hääletati mullu maailma parimaks DJks), Armin van Buuren ja ­Deadmau5, on paljude jaoks suurim tõmbenumber The Chainsmokers Ameerika Ühendriikidest.

See duo on praegu kõige kuumem nimi popmuusikas.

Mis aga eriti imelik: The Chain­smokers annab tunniajase kontserdi õhtupoolikul, kella kuuest seitsmeni. See on ajavahemik, mille täidavad tavaliselt soojendusesinejad. Näiteks teised peaesinejad Garrix, van Buuren ja Deadmau5 astuvad lavale alles südaööl.