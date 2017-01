Adulting ehk kuidas tänapäeva 20-30aastased ei taha enam suureks kasvada

Pipi Pikksukk: „Väike väänik, anna asu, et ma suureks eal ei kasu.“

Maailma filoloogia koorekiht valis mõiste „tõepõhjata ühiskond“ 2016. aasta sõnaks. Teiseks jäi ingliskeelne sõna adulting, tõlgime selle siinkohal kohmakalt kui „täiskasvamine“ (kui kellelgi tekib parem idee, andku teada).

Esikoha võitnud sõna iseloomustab tõepoolest tabavalt meie praegust, faktidele emotsioone ja arvamusi eelistavat ajastut. Aga mida tähendab see täiskasvanuks saamise trend? Esitasin selle küsimuse ka paarile 30aastasele, keda see mõiste teooria järgi otseselt puudutama peaks. Nemad polnud ka sellisest mõistest kuulnud... Aga lähemal uurimisel selgus, et nad elavadki just nii – täiskasvamise lõbus ja vaevas.