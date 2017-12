Abhaasias naeravad ainult delfiinid

„…you’ll find out he wears a disguise. Don’t look to deep into those angeleyes…..“ üürgas ABBA üle inimtühja Suhhumi jahtklubi kohviku. See polnud nii elitaarne koht, kui ühes Musta mere pärlis oodata oleks võinud. Katusekohvik oli kogu hoones ainus, kus ilmnes veel mingeidki elumärke. Korrus allpool, merele avaneva miljonivaatega saalis, ei tahtnud elada isegi kodutud. Ainult maja fassaadil rõngasse keerdunud delfiin tundus olevat rõõmsameelne.

Suhhumi rannakohvik pole võrreldav naaberkuurortide Sotši või Bathumi omadega, kus menüüd võivad kehvematele otsustajatele ärevushooge põhjustada: valida oli magusa ja väga magusa kohvi vahel. Ettekandja ei olnud noor energiline tütarlaps, kes vajadusel 12 tundi naeratades kandikutega ringi joosta jaksaks. Suhhumi kõige muljetavaldavama asukohaga kohvik oli mõnus rahulik töö pensionilisa otsivale vanaprouale.