AASTA ETTEVÕTJA 2017 FINALIST: Kolm meest tõstavad latti Eesti restoraniäris

Põhjamaade restorane paremusjärjestusse reastav White Guide Nordic annab NOA Peakoka Poolele rohkem punkte kui Soome parimale söögikohale. Eesti restoraniime taga on tegelikult kolm äripartnerit – Tõnis Siigur (42), Martti Siimann (46) ja Marko Zukker (43).

Artikkel ilmus eriväljaandes Eesti Aasta Ettevõtja 2017. Samanimelise auhinna võitja kuulutatakse välja 9. märtsil Kultuurikatlas.

„Mõnel õhtul võime teha süüa ühe Michelini tärni, mõnel õhtul kahe ja mõnel õhtul äkki isegi kolme Michelini tärni tasemel. Aga kõige keerulisem on hoopis see, kuidas hoida stabiilsust ja kust leida head toorainet. Eestist on seda saada keeruline.“ Nii rääkis Eesti tippkokk Tõnis Siigur 2010. aastal antud intervjuus.

Täna, küsides Siigurilt, mis siis on vahepealse seitsme aastaga juhtunud, ütleb ta ilma pikemalt mõtlemata: „Mitte midagi pole muutunud.“ Mõtleb siis veidi ja tunnistab, et üldine tase on vahepeal siiski tõusnud. Aga stabiilsuse hoidmine ja kvaliteetse tooraine leidmine on Eesti tipprestoraniäris endiselt kaks kõige keerulisemat asja.

Siiguri enda elus on seitsme aastaga päris palju muutunud. Ta pole enam lihtsalt Eesti parim kokk, vaid ka restoraniärimees. Koos kahe äripartneri Martti Siimanni ja Marko Zukkeriga veavad nad Eesti üht edukaimat restoraniäri OKO Restoranid. Igaühele kuulub kolmandik ettevõttest.