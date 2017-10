Aarne Üksküla: "Paar sõpra, mõned raamatud ja koer on kõik, mis inimene vajab"

Aarne Üksküla on filmides mänginud 1960. aastast. Temaga tehtud filme on kogunenud 59. Tõsi küll, värskes Eesti filmide andmebaasis on ka mitmeseerialised filmid arvestatud eraldi ühikuks. On rõhutatud, et Ükskülal puudub staari hoiak ja suurlinlikkus. „Ega ma ei olegi Tallinnast, olen Rahumäelt! See on midagi muud, see on Nõmme,” kinnitas Üksküla kunagi teatrikriitik Margot Visnapile.

Ükskülad üürisid 1939. aastast Rahumäel suurkaupmees Seimi majas suure veranda ja köögiga kahetoalist korterit. Majaomaniku suurde basseiniga aeda üürilapsed minna ei tohtinud. Aarne läks Rahumäe kooli, kus ta mängis ühes koolietenduses kahelauselist rolli. Seitsmeaastasena kaotas ta 1944. aasta märtsipommitamises ema ja isa. Tema ja kaks nooremat õde kasvatasid üles vanaema ja lell, kes jäi elu lõpuni poissmeheks.

Aarne Üksküla on väliselt eemal kõigest sellest, mida peame näitlejalikkuseks: edvistamine, egotsentrilisus, silma paista tahtmine. Aarne oli Tallinna 7. keskkoolis mõni aeg üks minu pinginaabreid, istusime keskmise rea eelviimases pingis kolmekesi. Tulevikuplaanidest me ei kõnelnud, kuid vaevalt keegi meist arvas, et Aarne läheb näitlejaks õppima. Polnud veel kooligi, kus seda kunsti õppida. Kool tuli ja Üksküla lõpetas TRK lavakunstikateedri esimeses lennus 1961. Hiljem, aastast 1978 on ta õpetanud samas koolis (nüüd EMA kõrgem lavakunstikool), kateedrijuhataja 1978-82, professor a-st 1998. Õpetanud teatrit ka Eesti Humanitaarinstituudis (a-st 1997).

Filmis mängis Üksküla juba üliõpilasena („Vihmas ja päikeses”, 1960, noormees restoranis), kuid kuus aastat hiljem ekraanile jõudnud telefilmi „Ühe suve akvarellid” (1971) kunstiüliõpilane Luigi on juba karakteriga filmiosa. Neljaseerialine „Lindpriid” (1971) ja selle tobe-ametlik versioon „Rasked aastad” (samuti 1971, esilinastus 1989) andis Ükskülale juba rohkem ruumi. Põrandaalustega mehkeldavasse noorde arsti (Ada Lundver) armunud esteeditsev ja heatahtlik, kuid abitu poeet Vidrik Virbus oli kandev karakterkõrvalosa, kuid film jäi riiulile ja Üksküla filminäitlejana tunnustamata.

Agar matemaatikaõpetaja Molotov, kes ravib end armastuse vastu matemaatikaga, oli Tammsaare-ekraniseeringus „Indrek” (1975) lausa meisterlik. Filmi lavastaja Mikk Mikiver rõhutas selle osa puhul, et „temas tunti ära näitleja, kelle isiksuse mahutavus on väga suur”. Vilde igihalja komöödia „Pisuhänd” (1981) teleekraniseeringus aitab tema mõistev-elutark Vestman esile tuua säravat näitlejatriot Elle Kull (Laura) – Urmas Kibuspuu (Piibeleht) – Jüri Krjukov (Sander).

Päris hiljaaegu täitis teatrilavadelt taandunud Üksküla peaosa filmis „Üks mu sõber” (2011), rollis, mille filmi stsenarist ja režissöör Mart Kivastik talle spetsiaalselt kirjutas. Ja värskes Hardi Volmeri filmis „Elavad pildid” (2013), Eesti XX sajandi kiirkõnelises farsilises ajalookoomiksis, on ta võtmekuju, kino­mehaanik Julius, kes filmi alustab ja lõpetab.

Teatrinäitlejana on Ükskülat rohkem tunnustatud. Ent seesama „isiksuse mahutavus”, millest kõneles Mikiver, avaldub kinoekraanil palju avaramalt kui teatris. Just kinolinal on Üksküla kaadris nähtav, palju nähtavam kui teatrilaval teiste seas. Teatrinäitlejana praktiseeritud lai amplituud annab filmirollides võimaluse esitada tegelasi nüansirikkalt ja ühtlasi mitte üle mängida.

Tema rollide sisemine soojus ja samal ajal mängimise energia ja rõõm teeb ta lähedaseks briti suure näitleja Anthony Hopkinsiga, kellest ta on kõigest kolm kuud noorem. Ka Hopkins ei forsseeri, vaid mängib tagasihoitult, aga ikka sisemise veenvusega. Alati paneb imestama, kust ta oma rolli võtab ja kuidas piisab nii vähesest. Muidugi on tal suurrahva liiikmena suured eelised. Ükskülal pole olnud võimalust mängida teleseriaalis Pierre Bezuhhovit, filmides Lloyd George’i, Yitzhak Rabini, Adolf Hitlerit, Richard Nixonit, Pablo Picassot. Väike filmitootmine ahistab ka suuri näitlejaid.

Intervjueerisin teda, kui ta elukaaslaseks oli (aastast 1980) näitlejatar Maria Klenskaja. Otsesaade oli eetris, kui Üksküla oli just saamas 57aastaseks.

Saates „Eesti filminäitlejaid”, eetris sügissuvel 1994. Raadio 2

Kas sa oled abielus?

No-jah.

On sul lapsi?

Jaa, mul on esimesest abielust poeg, kes töötab televisioonis, ja teisest abielust on 13aastane tütar.

Kus sa elad?

Õismäel tornmajas.

Kus sa tahaksid elada?

Mere ääres väikeses hütis.

Kas sa oled „Salmonites” ikka veel elavate kirjas või on sind juba ära tapetud? („Salmonid” oli üks esimesi 1990ndate alguses startinud teleseriaale, eetris „Õnne 13-ga” vaheldumisi – toim.)

Ei, ma olen ikka elavate kirjas ja võib-olla isegi rohkem.

Kirjade järgi oli sinu esimene filmiosa Arvo Kruusemendi „Naine kütab sauna” 1977. aastal, aga see ei ole vist täpne?

Ei ole, esimene filmiosa oli palju varem. Esimesed olid mul ühel ja samal aastal, see pidi olema 1965. aasta. Ma olin siis Rakvere teatris. Virve Aruoja tegi telefilmi „Ühe suve akvarellid” ja natuke hiljem tegi Jüri Müür „Kirjad Sõgedate külast”. Nii et need peaksid olema esimesed. Aga „Naine kütab sauna” tuli küll palju hiljem.

Lavastajad leiavad näitlejaid enamasti Tallinnast, aga sina olid siis Rakveres?

Jah, ma olin siis Rakveres. Aga Virve Aruojaga olime tuttavad juba varem, olime kooliajal teinud ühe telelavastuse.

Kui sa nüüd ise oma filmiosadele tagasi vaatad: „31. osakonna hukk”, „Metskannikesed”, „Nukitsamees”, „Karge meri”, „Ideaalmaastik”... Mis on sulle endale rohkem meelde jäänud?

Eks ikka need pisikesed rollid. Ega ma ei ole suuri rolle teinudki, võib-olla „Reekviem” oli kõige suurem. Aga just pisikesed rollid, need on meelde jäänud. Ma ei tunne ennast filmis hästi, ma ei tea, ei oska nagu, ei saa hakkama. Mingi vahe ikka teatriga on. Mulle endale meeldib kõige rohkem Mikk Mikiveri „Indrekus” õpetaja Molotov. Ja siis sellessamas, mis sa nimetasid, Peeter Urbla „31. osakonna hukk”, mis ta nimi oli?