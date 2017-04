Aafrikas harmooniat otsimas

Täna hommikul nägin unes veel seda rändamist. Oli täiesti tavaline hall Eesti hommik pärast kuumas unenäos Aafrikas liikumist. Piilusin ettevaatlikult kardina taha ja no muidugi jälle ei olnud päikest,olid raagus puud. Mõtlesin, et loeks sel kevadel päiksepäevad kokku, et mitu antakse. Pole ime, et Eestis juba iga teine luuletab või laulab – peab ju olemist siin karmil maal seespidiselt kergitama. Ei saa nagu neegrid maja ees istuda.

Mu pruunidel pikkadel jalgadel on ikka veel masaide palvetega helmed ja sinna nad jäävadki.