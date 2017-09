9/11 rünnakute peamine kahtlusalune ei pruugi kohtu ette jõudagi

11. septembri terrorirünnakute peaarhitektiks peetav Khalid Sheikh Mohammed (KSM) saatis hirmuteo 16. aastapäeva mööda Guantànamo Bay vangilaagris, kus valmistus oma kohtuasja 25. eelistungiks.

Istung toimub järgmisel kuul. Sõjaväeprokuratuuri värskeima prognoosi järgi algab Mohammedi terrorismiprotsessiks vandekohtunike valimine 2019. aasta jaanuaris. Enamik eksperte leiab siiski, et see on pööraselt optimistlik hinnang, ja kahtleb, kas 2003. aastal Pakistanis vahistatud mees üldse kunagi kohtu alla jõuab.