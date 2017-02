Reformierakond

Hanno Pevkur

Värske erakonna-esimehena on mul hea meel, et erakond on muutumas avatumaks ja juba 3. märtsist alustame nii erakonna põhikirja muutmist kui ka Reformierakonna uue programmi kirjutamist, samuti oleme valmis tegema kohalikel valimistel läbi aegade parimat tulemust ja Riigikogus fraktsioon toimib.

Ants Laaneots

Rahva teavitamine Venemaa poolt tulevast reaalsest julgeolekuohust Eestile ja teistele Balti riikidele – olen pidanud sellest enam kui sada loengut üle kogu Eesti –, kaitse-eelarve stabiilsuse tagamine ja pidev suurendamine, riigikaitse-alaste seaduste täiendamine.