8 küsimust Eesti poliitika kõikuva mädasoo kohta

1. Kuidas praegu poliitikas toimuvast sotti saada?

Ei saagi.

Keegi, sealhulgas võimuerakondade tagatoad, ei juhi toimuvat. Nad suudavad hädavaevu sündmustele reageerida. Üle hulga aastate on määramatus Eesti poliitikas erakordselt suur. Korraga käriseb võim nii Toompeal kui Tallinna linnas. Paljudes omavalitsustes üle kogu Eesti puudub kolm ja pool kuud enne valimisi selgus, millist volikogu hakatakse valima.

Aasta-pooleteise jooksul võib kogu poliitiline maastik tundmatuseni muutuda. Võidab see, kes suudab segastes oludes inimesi kõnetada.

2. Kes suudab inimesi kõnetada?

Peavooluerakonnad seda ei suuda, ükski neist. Miks see nii on, on igal juhtumil erinev. Kes upub siseheitlustesse, kes tegeleb valijate jaoks ebaoluliste pseudoteemadega, kes on lihtsalt aja jooksul minetanud usutavuse, kel pole juba aastaid midagi öelda olnud.