745 vägistamist, kõigest 162 karistatut. Kuhu kaovad kuriteod?

Riigikogu liige Jaak Madison ütles Ekspressile, et „Eestis on karistused vägistamiste eest liiga leebed. Vägistamine on justkui teise astme kuritegu. See on naeruväärne olukord.“

Ta võttis vägistamiste teema üles märtsis, kui esitas vastavasisulise kirjaliku küsimuse justiitsminister Urmas Reinsalule.

Minister vastas rahvasaadikule EKREst, et viimasel kahel aastal on üks vägistaja saanud kaheksa aasta pikkuse vangistuse. Ülejäänud karistused polnud pikemad kui viis aastat, kusjuures rakendati ka tingimisi vangistamist ehk vägistajad trellide taha ei sattunudki.

Mulle jäi tollest kirjavahetusest silma teine asi. Reinsalu vastusest selgus, et aastatel 2013–2017 mõisteti vägistamises süüdi 162 inimest.

Ametlik kriminaalstatistika ütleb aga, et vägistamisi oli mitu korda rohkem. Sel perioodil registreeriti Eestis 745 vägistamist.

Vahe on üle 4,5 korra.