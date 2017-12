7 soovitust, millist raamatut lapsele kingikotti pista

Tänu suurkaupluse Prisma reklaamile, kus väike poiss kurvalt kingiks saadud raamatut vaatas, on lapsed ja raamat ilmselt vastu kaupluse ootusi kerkinud raamatuhuviliste tähelepanu keskpunkti. Ja niikaua kuni inimkonna mõttevaramu on kirjasõnas, mitte aga YouTube’i üheminutilistesse klippidesse surutud, on põhjust laste lugemusele hoogu juurde anda, ka jõulukinkide kujul.

2017. aasta oli eestikeelse lastekirjanduse jaoks edukas – ilmus ­palju nii eesti autorite kui ka tõlkekirjandust. Hakata neid pingeritta seadma oleks ülekohtune, seega valisime midagi eri žanritest ja igale vanuserühmale.