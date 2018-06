7 aastat hiljem: kas Fukushima kiirgusohuga on liialdatud?

© Guardian News & Media

Shunichi Yamashita teab nii mõndagi selle kohta, kuidas radioaktiivne kiirgus tervisele mõjub. Kuid oma kodumaal Jaapanis on ta paaria, sest nõuab, et 2011. aasta Fukushima tuumaõnnetuse tagajärjel evakueeritud inimestele räägitaks, et ohud on palju pisemad kui nad arvavad. Kas tal võib õigus olla?

Yamashita sündis 1952. aastal Nagasakis, seitse aastat pärast seda, kui maailma teine aatompomm suurema osa linnast minema pühkis. “Mu ema oli 16aastane ja elas kahe miili kaugusel kohast, kuhu pomm kukutati,” rääkis ta mulle oma kontoris, mis asub samas linnas ja kus ta ikka veel oma 88aastase emaga elab.

Traumeeritud Nagsakis üleskasvamise järel pühendas Yamashita oma elu linna pommitamises ning teistes tuumaõudustes ja -katastroofides ellujäänud inimeste tervise uurimisele. Pärast maailma rängimat tuumaõnnetust Tšernobõlis 1986. aastal on ta külastanud Ukrainat enam kui sajal korral. Ta usub, et kui 28 tuletõrjuja surm ja 50 ravimata kilpnäärmevähi ohvrit välja arvata, oli saadud kiirituse tõttu surnud inimeste arv väike.