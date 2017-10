60 tundi liinibussis: krimikirjanik Katrin Pautsi suur Praha anabasis*

„Liinibussiga saab Prahasse välja?“ usutleb sõber hämmeldunult. Teine sõber saadab kaastundlikult odavate lennupiletite linke, aga need jäävad ikkagi mu eelarvest välja. Ma pole kuus aastat välismaal käinud, tunnen iga ihu- ja ajurakuga, et aeg on rohkem kui käes. Praha on mu vana unistus, eesmärk on jõuda ­Jaroslav Hašeki Švejki-lugudest tuttavale Karli sillale, kus koogutavatest pühakute kujudest kuulsaimat, Nepomuki Püha Johannest katsudes täituvat kõik soovid. Kavatsen talle tsiteerida ülemvälipreester Otto Katzi: mullegi sobiksid hästi tähed ümber pea! Google näitab Tallinna ja Praha vahemaaks üle 1400 kilomeetri. Bussipilet maksab 65 eurot (üks suund), Ecolines sõidab sinna ja tagasi iga päev. Leidsin Florenci bussijaama lähedale soodushinnaga hotelli, terve reis alla 200 euro ja olingi büdžetis!

Kolmapäev, 6.30, Tallinn

Eriti palju sõitjaid kahekorruselises bussis ei ole. Jalaruumi on sama vähe nagu lennukis, aga on ka multimeediaekraan, tualett, võimalus kohvi ja teed tellida ja telefoni laadida. Ecolinesiga sõites on kasulik osata vene keelt, sest eesti keelt kuuled siin sama harva kui Paapua Uus-Guineas. Lätlastest reisisaatjate inglise keelest on võimatu aru saada.