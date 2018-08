59 lehekülge Hubert Hirve salajasi vanglakirju valmistab suurt peavalu

Advokaat Sven Sillar räägib elavalt žestikuleerides: „Tulen mina hommikul tööle, vana tuttav Margus Maasepp jalutab mulle vastu.“

Maasepp on keskkriminaalpolitsei profimaid uurijaid. Ta lahendas Mait Metsamaa mõrva ja sarimõrvar Juri Ustimenko roimasid. Viimastel kuudel on ta uurinud ärimees ­Hubert Hirve poolt loodud kuritegelikku ühendust.

„Ma rõõmsa hooga, et tere, Margus!“ jätkab Sillar. „Tema vastab, et ma tulengi sinu juurde, hakkame sind läbi otsima! Ma olin kergelt šokeeritud.“

Sillar on organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjades nõutud advokaat ning Hirv on tema klient. Advokaadibüroo läbiotsimine on erakordne toiming, mida tohib teha ainult kohtu loal.

Mis viis politseinikud Tallinna kesklinna Maakri tänavale tsaariaegsesse pesumajja, kus asub Sillari advokaadibüroo?