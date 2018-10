50 tuntud persooni, keda parteid valimistel oma nimekirja ihkavad

Nii leidis Keskerakonna näol oma parteilise kodu endine sportlane ja põllumees Kaido Höövelson, keda juba pikki aastaid poliitikasse meelitati. Vaimses mõttes jõudsid erakonda sisse ja sellest juba ka välja astuda nii Jaan Männik kui Siiri Sisask. Uudiseid on lähiajal tulemas veelgi.

Valisime välja isikud, kes pälviksid valija toetuse. Enamusel neist võiks Riigikogus olla ajada mingit laadi ühiskondlik missioon. Teised on need, kes saaksid oma sotsiaalse kapitali realiseerida ja läbi selle mugavama elu peale minna.

Nimekirjast jäid välja need, kes on hiljuti kinnitanud, et nad järgmistel valimistel kindlasti ei osale (Riho Terras, Gerd Kanter), aga ka neid, kellele väidetavalt on juba mõni erakond "käpa" peale pannud (nagu EKRE Leo Kunnasele).

Evelin Ilves - meediategelane, ettevõtja, tervisliku toitumise eestkõneleja ja endine esileedi. Omab kindlat fännibaasi, aga leidub ka hulganisti inimesi, kellele ta ei meeldi. Olenevalt sõnumist võib koguda suure häältesaagi, aga ka täielikult põruda.

Dmitri Jegorov - rahandusministeeriumi asekantsler, kes pälvis suvel tähelepanu, kui kritiseeris valitsuse pensionireformi eelnõud. Kuuldavasti soovib teda enda ridadesse Reformierakond. Pädevuselt oleks hea ministri materjal.

Linnar Viik - IT-visionäär ja e-riigi guru. Kuulub mitme eduka kohaliku iT-firma nõukogusse.

Tarmo Soomere - mereteadlane ja matemaatik, Eesti Teaduste Akadeemia president. Pälvinud kahel korral riikliku teaduspreemia. Valitud 2017. aastal pressisõbraks. Meeldiv isiksus, kes saaks palju hääli hoolimata täpsest erakondlikust kuuluvusest.