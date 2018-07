40aastase Jüri Ratase kangelasteod

Kriitikud ütlevad, et valitsuse poliitika on käpardlik. Samal ajal on valitsuse liikmed Jüri Ratase juhtimise all õnnelikud nagu hobused kaeraaidas. Kuidas äsja juubelit tähistanud peaminister seda teeb?

Kas Jüri Ratasel on mingi visioon, küsime ühelt tema lähikondselt. „Üks visioon on. Võimul püsida,“ kõlab vastus. Sellega on Ratas igatahes hästi hakkama saanud. Kuidas? 50 musta meest Ratast tõmbab käima sportlik hasart. Välisministeerium andis Ratasele Abidjanis (Elevandiluurannik) toimunud Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumisele kaasa kirjad 50-le Aafrika riigipeale, milles promoti Eesti soovi saada ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks. Mõte oli, et ehk õnnestub kellegagi seal nelja silma all kohtuda ja ehk saab mõni kiri ülegi antud. Ratas läks aga kohe spordimehe indu täis ja otsustas kõik kirjad kindlasti ära jagada.