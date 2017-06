30 aastat lahendamata saladus: kuidas ansambel Ultima Thule Provinssirocki festivalile sattus

4. juunil 1987 istusid äsja Tallinna sadamast väljunud reisilaeva Georg Ots ülemisel tekil viis murelikku meest ansamblist Ultima Thule: Tõnis Mägi, Riho Sibul, Raul Vaigla, Aare Põder ja Slavka Kobrin. Nad sõitsid veel KGB poolt kontrollitud Eestist nagu ime läbi tõelisele rokifestivalile Soomes. Löökriistamängija Jaak Ahelik pidi aga jääma Tallinna, sest KGB ei andnud talle väljasõiduluba.

Jaak Ahelik mäletab, et just tema oli sündmuste alguse juures: „Arvan, et see pakkumine tuli Viljar Meistri kaudu vist mulle. Sellest oli võimatu keelduda: esinemine tolle hetke Soome kõige suurema külastajate arvuga rokifestivalil. Enne seda polnud ükski eesti bänd rokifestivalil esinemas käinud. See pakkumine tehti Ultima Thulele.“

Tol hetkel oli Ultima Thule alles väga värske bänd. Jaak Joala bändist Lainer välja kasvanud Kobrin Blues Bändist sai omakorda Ultima Thule, mis tegi proove Linnahallis. Selle võimaluse andis neile tolleaegne Linnahalli asedirektor Rein Lang. Tegevust alustati jaanuaris ja esimene kontsert Linnahallis oli 28. veebruaril 1987. Aprillist alates sai neist juba filharmoonia ansambel.

Nõukogude ajal tuli välismaale sõitmiseks läbida terve kadalipp ja ikkagi võis vastus olla eitav.