3. klassi õpilase isamaakõne: "Mjuke on Eesti saja aasta pärast kui kõik lapsed söövad ainult komme?"

Head koolikaaslased!

Täna te kuulate Eesti sada kõnet. Eesti saab kohe kohe 100 aastaseks. Eestil on juubel, mis on Eesti kodanikudele väga tähtis sündmus. Eesti ei ole kaotanud tungi aastate jooksul iseseisvusele. Eestlased on 1.maailmasõjas ja teises maailmasõjas võidelnud. Nad tegid tuule alla venelastele Eesti iseseisvus sõjas.

Eesti lipu värvid on sini-must-valge. Sinine kujutleb taevast, must mulda ja valge on usk ja armastus ja nüüd on see kestnud juba sada aastat. Nüüd on see aeg käes! Eesti saab väga hästi hakkama oma iseseisvusega!