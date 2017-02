24 Grünbergi animafilmi lugu

Sven Grünberg „Anima 1977–2001“ (Frotee)





Kandev motiiv Sven Grünbergi loomingus on olnud tärkamine – igavikuline sirutus elu ja valguse poole, selle kaunidus. Nii ka tema kirjutatud ja sisse mängitud muusikas animafilmidele, mida on tal loometee jooksul kogunenud sahvritäis. Sillerdava ja eheda ilu kõrval leiab Frotee koostatud animamuusikavalikul küll ka koomilist (lo-fi-reiv „Jingle Bell“ filmist „Lepatriinude jõulud“) ja hirmutavat („Kassid ründavad“ ja „Rotid ründavad“ Naksitrallide seiklustest), aga valdavalt on siin muusika, mida annab mängida taimedele, et nad ilusamaks ja tervemaks kasvaks.