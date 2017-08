„20 Years of Estonian Art“ avab Eesti tänapäeva tähtkunstnike hingeelu

Võib küllap väita, et Estonian Art on ajakiri, millest enamik eestlasi midagi kuulnud ei ole. Sellel on mõistetav põhjus – kuigi Estonian Art kirjutab Eesti kunstist, teeb ta seda inglise keeles ning levib peamiselt Eesti Instituudi esinduste ja Eesti saatkondade kaudu. Kummatigi ei ole tegemist ajakirjandusturu uustulnukaga – Estonian Art hakkas ilmuma 1997. aastal. Seoses 20 aasta juubeliga avaldab Estonian Art tänavu novembris raamatu, mis, nagu tõdeb ajakirja peatoimetaja Stacey Koosel, „vaatab tagasi viimasele 20 aastale Eesti kaasaegses kunstis läbi kunstnike endi perspektiivi“.