20 arsti, kes saavad Eesti ravimifirmadelt enim toetusi

Jaanuaris San Francisco, märtsis Barcelona, juunis Chicago, novembris Washington. See on kiretu ülevaade onkoloog Anneli Elme mullustest enesetäiendusreisidest. Kui vähk on pesa teinud inimese seedeelunditesse, on see Elme töövaldkond. Tööaega koguneb 13-14 tundi päevas, väidab ta.

„Selleks, et suuta pakkuda Eestis esmaklassilist tänapäevast ravi meditsiinivaldkonnas, mis päev-päevalt muutub ja kus iga uus ravivõte võib inimese suremust drastiliselt vähendada või eluiga pikendada, tuleb osaleda rahvusvahelistel erialalistel sündmustel,“ kirjutab Elme.

Tema ja teiste Eesti arstide reisigraafik on avalik, sest ravimiamet peab arvet, kui palju Eesti turul tegutsevad ravimifirmad Eesti arstide koolitamisse panustavad.

