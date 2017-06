20 aastat klubielu Qba maalidel

„Olen avastanud, et mulle on maalimine ja muusika tegemine hästi sarnased,“ ütleb DJ ja kunstnik Qba (36) ja tõmbab sõrmedega üles-alla mööda 1,5 x 1,5 meetrist vineerplaati. Sellel on Qba. All vasakus nurgas DJ Critikali kujutis, tema kohal Raul Saaremets, paremal ülemises nurgas kõige suuremalt DJ Meelis Meri. Kõik mehed, tänu kellele Qba muusikat mängib ja üldse tantsumuusikapidudele jõudis. Paremasse nurka on ta veel maalinud-kirjutanud nimed LTJ Bukem, Goldie, Dj Hype, Shy FX, kõik nad on drum’n’bass-muusika suurkujud, QBA suured lemmikud ja eeskujud. Maali nimeks – „Iido­lid“. Aga las Qba täpsustab nüüd oma mõtet: „Eks võtted ole igal artistil omasugused, aga minul on nii, et ma kuhjan loo või maali materjali täis. Ja siis hakkan vaatama, kuidas loost mingeid sämpleid või heliribasid maha võtta. Maalilt värvitoone või detaile vähemaks. Hakkan asja lihtsustama. Lihvima ja täpsustama. Filigraansemaks muutma. Mõlemas toimin täpselt nii.“