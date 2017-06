15aastane mõrvar: „Pesin näo ja käed verest puhtaks, panin teise kleidi selga ja läksin linna jalutama“

Poolteist nädalat tagasi leiti Viljandi järve lähedalt mäenõlva alt noore neiu surnukeha. 17aastase neiu mõrtsukaks osutus 21aastane noormees, kes tabati kiiresti. Uudis jõhkrast tapmisest levis üle Eesti ja nii mõnigi mõtles, et küll tänapäeva noorus on hukas. Ent oma julmuses pole see mõrv võrreldav üheksa kümnendit tagasi Narvas toimunuga.

Laibakott paemurru veeaugus

Pühapäev 13. juunil 1926 jäi Narvas kauaks meelde. Raudtee kõrval linna poole kõndinud naisterahvas oli just paemurruni jõudnud, kui tema tähelepanu äratas veeauku visatud suurem kott. Kui ta kotisuu lahti tegi, nägi ta naise surnukeha. Leidja teatas kohe politseile ning peagi sebisid paemurrus väli- ja kriminaalpolitseinikud. Nad tõmbasid kotist välja noore neiu, kes oli hirmsal moel tapetud.

Surnukeha esmasel vaatlusel avastati hulk haavu nii pea kui ka keha piirkonnas. „Mõrtsukal oli nähtavasti kartus, et ta teguviis avalikuks võiks tulla ning ta sellepärast laiba veel ära uputas,“ arvas Vaba Maa. Kuna tapetul polnud kaasas mingeid dokumente, paluti linnakodanike abi. Nii käiski laipa vaatamas umbes tuhat narvalast, ent keegi neist ei tundnud neiut ära. Ohver võis olla 21–23aastane ja välimuse järgi vene rahvusest.